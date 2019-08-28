ЦИК завершила регистрацию всех народных депутатов

Всего ЦИК зарегистрировала 424 нардепа. Фото: https://www.unian.ua

Центризбирком зарегистрировал еще 29 народных депутатов, избранных на досрочных парламенских выборах 21 июля. Всего на данный момент зарегистрировали 424 нардепа, сообщают в пресс-службе ЦИК.



"По состоянию на 28 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 424 народных депутатов Украины: 225 - избранных в ОМИО и 199 - избранных в ОИО", - указали в ЦИК.

Отмечается, что на заседании ЦИК зарегистрировала 29 народных депутатов, из которых 15 избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Среди них 11 представителей партии "Слуга народа", 1 - от ВО "Батькивщина", 1 - от партии "Европейская солидарность" и 2 представителя "Голоса" Святослава Вакарчука.

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В составе парламента IX созыва будет 424 нардепа. Из них 254 - народных депутатов, избранных по партийному списку или в мажоритарных округах от партии "Слуга народа". 29 августа 2019 состоится торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принятия присяги новоизбранными народными депутатами.