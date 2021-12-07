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вторник, 07 декабря 2021 01:01

ЦИК зарегистрировала четыре инициативные группы по референдуму

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ЦИК зарегистрировала четыре инициативные группы по референдуму
ЦИК готовится к реерендумам. Фото: Украинская правда

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четыре инициативные группы, которые должны собрать подписи избирателей для вынесения на всеукраинский референдум четырех вопросов о приватизации, рынке земли, легализации игорного бизнеса и цен на газ.

Комиссия получила и проработала документы собраний граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе. Эти собрания состоялись 18-19 ноября в четырех населенных пунктах Полтавской области: в селе Мачухи (Полтавский р-н), в городах Решетиловка (Полтавский р-н), Пирятин (Лубенский р-н) и Глобино (Кременчугский р-н), сообщает пресс-служба ЦИК

"ЦИК проанализировала сведения о создании инициативных групп на предмет соответствия требованиям законодательства, приняла во внимание информацию представителей Комиссии, которые направлялись на собрание с целью удостоверения факта их проведения, и приняли соответствующие решения по регистрации этих инициативных групп. Таким образом Комиссия зарегистрировала 4 инициативные группы всеукраинского референдума по народной инициативе, которые были образованы на соответствующих собраниях граждан", - сказано в сообщении.

Зарегистрированные инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на всеукраинский референдум таких вопросов:

"Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?"

"Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"

"Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса?"

"Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, включающей цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?"

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ЦИК установила срок сбора подписей избирателей под инициативой: 90 дней – с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года включительно.

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