ЦИК впервые в истории выборов опубликовала фото всех мажоритарщиков

Фотографии кандидатов можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии. Фото: из открытых источников

На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии впервые в истории украинских парламенстьких выборов опубликовали фото всех кандидатов, баллотирующихся по мажоритарным округам.

Округов в Украине пока 199, по ним баллотируются 3220 человек. В среднем - 16 человек на место. В списках партий - еще 2747 кандидатов.

В общем кандидатов - 5967 или 13 человек на место под куполом Верховной Рады.

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Обнародование фото кандидатов позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов. Ранее избиратели могли увидеть портреты кандидатов-мажоритарщиков в своем округе только на информационных плакатах на избирательных участках.

Найти кандидатов в нардепы в своем округе можно по этой ссылке. Поиск происходит по алфавиту, в списке партии или по телефону избирательного округа.

Политические партии собрали на избирательную кампанию более 568 миллионов гривен, а потратили - 506 миллионов. Больше всего средств на счет избирательного фонда собрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 98,2 млн грн.