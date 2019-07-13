На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен

На агитацию партии потратили уже полмиллиарда. Фото: РБК

Политические партии собрали на избирательную кампанию более 568 миллионов гривен, а потратили - 506 миллионов.

Больше всего средств на счет избирательного фонда собрала "Радикальная партия Олега Ляшко" - 98,2 млн грн, сообщает движение ЧЕСТНО.

"Слуга народа" собрала 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 72,2 млн, "Оппозиционный блок" - 69 млн, "Европейская Солидарность" - 47,3 млн, "Батькивщина" - 35,4 млн.

Сумма впоследствии вырастет, ведь отчеты нескольких партий еще не обнародованы.

"В абсолютном большинстве случаев избирательные фонды наполнялись за счет средств партии. То есть, в отчетах указано, что на счет избирательного фонда средства поступали с текущего счета партии. Это означает, что реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы узнаем частично в августе (когда партии подадут в Назка отчеты за второй квартал 2019) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль) "- отметили в ЧЕСТНО.

Вместе с тем, по объемам затрат "Слуга народа" опередила "Радикальная партия", хотя радикалы и собрали больше.

Так, "Слуга народа" потратила 96,9 млн грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 73 млн, "Голос" - 71,6 млн, Украинская стратегия Гройсмана - 61,2 млн, Оппозиционный блок - 55 млн, "Европейская Солидарность "- 47,2 млн," Батькивщина "- 35 млн.

Конечный срок подачи финансовых отчетов - понедельник, 15 июля. Эти отчеты должны содержать данные о доходах и расходах со счетов избирательных фондов с момента их открытия и до 10 июля включительно. Полные финансовые отчеты за весь период избирательной кампании партии должны подать в срок до 10 дней после выборов.