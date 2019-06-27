ЦИК утвердила избирательные бюллетени

ЦИК продолжает готовиться к выборам. Фото: ТСН

Центральная избирательная комиссия утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля.

Центризбирком принял два постановления по форме, цвету и текста избирательных бюллетеней: для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и для голосования в одномандатных избирательных округах (ОВО). Они будут голубовато-серого и песочного цвета соответственно, передает УНИАН.

Размер избирательных бюллетеней для голосования в ОВО зависит от количества кандидатов в народные депутаты, зарегистрированных в этих округах. Согласно решению, бюллетени изготавливаются по размеру: до 6 кандидатов - 200 на 200 мм, до 11 - 200 на 300 мм, до 18 - 200 на 400 мм, до 33 (кандидатов) - 200 на 600 мм, до 50 - 200 в 800 мм, до 60 - 200 на 900 мм.

Текст избирательного бюллетеня печатается на государственном языке на одном листе, только с одной стороны, с использованием специальных видимых и невидимых защитных красок, которые изменяют свои физические характеристики под действием ультрафиолетового и инфракрасного облучения, графических защитных элементов, а также с проставлением номера избирательного участка защитной краской, что проявляется на обратной листе избирательного бюллетеня.

Избирательные бюллетени напечатают с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении и в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 26 июня.

Центральная избирательная комиссия определила порядок размещения названий политических партий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.