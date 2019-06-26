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среда, 26 июня 2019 16:55

Оппоблок - №1. Какие номера достались партиям после политической жеребьевки

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Оппоблок - №1. Какие номера достались партиям после политической жеребьевки
В бюллетене будет 21 партия. Фото: radiosvoboda.org

Жеребьевкой определился порядок в бюллетенях на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В бюллетене будет 21 партия.

1. "Опозиційний блок"

2. "Сила і честь"

3. Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

4. "Патріот"

5. "Сила людей"

6. "Опозиційна платформа – За життя"

7. "Партія зелених України"

8. "Всеукраїнське об'єднання "Факел"

9. "Об'єднання "Самопоміч"

10. "Європейська солідарність"

11. "Українська стратегія Гройсмана"

12. "Громадянська позиція"

13. "Соціальна справедливість"

14. "Слуга народу"

15. "Сила права"

16. "Радикальна партія Олега Ляшка"

17. "Партія Шарія"

18. "Голос"

19. "Незалежність"

20. Аграрна партія України

21. Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.

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