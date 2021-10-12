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вторник, 12 октября 2021 18:10

ЦИК сняла с регистрации еще трех клонов

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ЦИК сняла с регистрации еще трех клонов
Промежуточные выборы в двух округах назначили на 31 октября. Фото: @UACEC

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию трех кандидатов-двойников на промежуточных выборах народных депутатов в 184 и 197 округах.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора"

На заседании 12 октября комиссия отменила регистрацию кандидатов по округу 184 в Херсонской области - Юрия Колыхаева и Геннадия Лагуты.

Первый мужчина в биографии указал, что является руководителем проектов ГИ "Нам здесь жить", которая созвучна с названием партии "Нам здесь жить". В прошлом году баллотировался в мэры Херсона. На тот момент его называли двойником городского председателя Игоря Колыхаева, который баллотировался от партии "Нам здесь жить".

Имя и фамилия второго мужчины совпадают с кандидатом от партии "Нам здесь жить" Лагутой Геннадием Николаевичем.

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Также комиссия отменила регистрацию кандидата по 197 округу в Черкасской области - Виктора Шевченко, который подавал документы под именем Виталий Войцеховский. Кандидатом с таким же именем и фамилией является выдвиженец от "Слуги народа", мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

Мужчина сменил фамилию и имя за шесть дней до подачи документов на регистрацию.

Сразу после регистрации полиция открыла уголовное производство в отношении вероятного препятствование осуществлению избирательного права, по заявлению от местного жителя.

Ранее ЦИК отменила регистрацию кандидата по округу №184 Сергея Козыря, который был вероятным "двойником" кандидата в нардепы, председателя Херсонской облгосадминистрации Сергея Козыря.

6 октября ЦИК утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней. Теперь каждый кандидат получит свой порядковый номер, который не может изменить.

Промежуточные выборы в 184 и 197 округах назначили на 31 октября.

В декабре прошлого года в Верховную Раду подавали правительственный законопроект для борьбы с двойниками на выборах.

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12
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