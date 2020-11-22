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воскресенье, 22 ноября 2020 05:27

ЦИК сформировала новый состав Васильковской и Фастовского городских ТИК

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ЦИК сформировала новый состав Васильковской и Фастовского городских ТИК
22 ноября в 11 городах пройдет второй тур выборов городского головы. Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Васильковской и Фастовской городских территориальных избирательных комиссий.

"Комиссия сформировала новый состав Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области в связи с досрочным прекращением Киевским окружным административным судом 15 ноября 2020 года полномочий всего состава этой комиссии", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Кроме того, сформирован новый состав Фастовской городской ТИК Фастовского района Киевской области в связи с ее досрочным прекращением полномочий.

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"Новый состав указанных комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий: Васильковской городской ТИК - в количестве 17 человек, Фастовской городской ТИК -14 человек", - сообщили в ЦИК.

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины.

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