ЦИК проводит срочную пережеребьевку, или на ней вина за срыв выборов – эксперт

Политолог Глеб Ляшенко говорит, что ЦИК поставила внеочередные выборы в Верховную Раду под угрозу срыва

Центральная избирательная комиссия, возглавляемая Татьяной Слипачук, поставила внеочередные выборы в Верховную Раду под угрозу срыва.

Об этом у себя на Facebook написал политолог Глеб Ляшенко.

"Да-да, именно позиция Центризбиркома привела к той ситуации, которая есть сейчас. Всё началось с того, что ЦИК сперва отказывался включить партию "Рух новых сил" Саакашвили в бюллетени, а потом, уже проведя жеребьевку, неожиданно согласился и таки внёс РНС, но без повторной жеребьевки, просто дописав последним номером", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что при желании Центризбирком мог еще на прошлой неделе спокойно провести пережеребьевку.

"Это произошло на прошлой неделе. Еще тогда можно было спокойно провести пережеребьевку, не подвергая выборы опасности, и всё было бы хорошо. Вместо этого Центризбирком как можно скорее отправил бюллетени в печать. Зная, что идут суды. В итоге вчера апелляционный суд принял окончательное решение, обязав ЦИК провести пережеребьевку", – напомнил политолог.

По его словам, срочное проведение пережеребьевки еще способно спасти ситуацию и не допустить срыва выборов.

"Более 5 миллионов бюллетеней уже напечатано. Да, это потеря бюджетных средств, но это не так страшно, как срыв выборов в целом. Если сейчас быстро провести пережеребьевку, ситуацию еще можно спасти. Однако вместо этого Слипачук заявляет, что будет оспаривать решение суда, тем самым затягивая процесс. Прогноз неутешителен: если выборы таки будут сорваны, виновата в этом будет Центральная избирательная комиссия и её глава, действующая в интересах прошлого режима", – констатировал Глеб Ляшенко.