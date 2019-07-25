ЦИК посчитала 100% голосов. Официальные результаты выборов

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных парламентских выборах.

Больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%. За нее отдали голоса более 6 млн украинцев.

На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. Ее поддержали почти 2 млн граждан.

"Батькивщина" Юлии Тимошенко получила 8,18% поддержки, что равно более 1 млн голосов.

"Европейская солидарнисть" Петра Порошенко в процессе подсчета голосов опустилась с третьей позиции на четвертую. Партия получила 8,1% поддержки, что составляет около 1 млн голосов избирателей.

Последней партией, прошедшей в парламент, стала "Голос" Святослава Вакарчука. Она получила 5,82% поддержки, что равно более 850 тыс. голосов.

Автор: Украинская правда

Партии, которые на выборах одолели 2% барьер, имеют право на государственное финансирование. Поэтому "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь" Смешко, "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Свобода" будут получать из госбюджета средства на финансирование своей уставной деятельности.



Не набрали 2% на парламентских выборах партии Анатолия Гриценко "Громадянская позиция", "Самопомич" Андрея Садового, "Движение новых сил Михеила Саакашвили", "Сила людей" и другие.

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Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Явка стала самой низкой в истории украинских выборов в Раду - 49,84%. Верховную Раду 8-го созыва во время инаугурации распустил президент Владимир Зеленский.