ЦИК посчитала 100% голосов. Официальные результаты выборов

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на внеочередных парламентских выборах.
Больше всего голосов получила партия "Слуга народа" - 43,16%. За нее отдали голоса более 6 млн украинцев.
На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%. Ее поддержали почти 2 млн граждан.
"Батькивщина" Юлии Тимошенко получила 8,18% поддержки, что равно более 1 млн голосов.
"Европейская солидарнисть" Петра Порошенко в процессе подсчета голосов опустилась с третьей позиции на четвертую. Партия получила 8,1% поддержки, что составляет около 1 млн голосов избирателей.
Последней партией, прошедшей в парламент, стала "Голос" Святослава Вакарчука. Она получила 5,82% поддержки, что равно более 850 тыс. голосов.
Не набрали 2% на парламентских выборах партии Анатолия Гриценко "Громадянская позиция", "Самопомич" Андрея Садового, "Движение новых сил Михеила Саакашвили", "Сила людей" и другие.
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Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.
Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Явка стала самой низкой в истории украинских выборов в Раду - 49,84%.
Верховную Раду 8-го созыва во время инаугурации распустил президент Владимир Зеленский.
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