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вторник, 30 июля 2019 10:46

ЦИК получила протоколы из всех округов

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  На внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 6 307 097 избирателей
На внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 6 307 097 избирателей

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от всех 199 окружных комиссий.

Последней протокол подала ОИК 79-го округа в Запорожской области.

Официальные результаты выборов в Верховную Раду ЦИК имеет право объявлять только после обработки всех протоколов.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Их инициировал президент Владимир Зеленский. В своей инаугурационной речи он объявил о роспуске парламента VIII созыва.

По подсчетам электронных протоколов, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей, за "Оппозиционную платформу - За життя" - 13,05%, "Батькивщину" - 8,18%, "Европейскую солидарность" - 8,10% , "Голос" - 5,82%.

Явка избирателей на внеочередных выборах составила 49,84%.

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