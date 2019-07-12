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пятница, 12 июля 2019 02:18

ЦИК отменила регистрацию скандального "Слуги народа" Куницкого

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ЦИК отменила регистрацию скандального &quot;Слуги народа&quot; Куницкого
Куницкого не будет на выборах. Фото: Корреспондент

ЦИК Украины отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 169-му округу (Киевский район Харькова) Александра Куницкого.

В комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты по округу 169 Олега Петриченко, в которой он просил установить нарушение Куницким требований избирательного закона, сообщает пресс-служба ЦИК.

По информации о пересечении государственной границы Украины, предоставленной Госпогранслужбой письмом от 26 июня 2019 года, в течение последних пяти лет перед днем ​​внеочередных выборов народных депутатов Украины от 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015).

Комиссия констатировала, что Куницким не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов народных депутатов.

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Ранее стало известно, что Куницкий, который баллотируется в Раду по округу № 169 в Харькове, имеет гражданство Израиля.

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