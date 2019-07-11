ЦИК отказала 40 кандидатам в нардепы на мажоритарке

18 июля обнародуют последние рейтинги политических сил. Фото: Телеканал Sirius

Центральная избирательная комиссия сняла с регистрации 43 кандидата, которые баллотировались по мажоритарным округам. 15 из них - самовыдвиженцы. Среди партийных были кандидаты от "Слуги народа", "Батькивщины", "Европейской солидарности", "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии".

В порядке самовыдвижения:

Майданевич Л.А. - по избирательному округу № 17;

Демчак Р.Д. - по избирательному округу № 18;

Бекеров Н.А. - по избирательному округу № 26;

Кравченко А.Ю. - по избирательному округу № 27;

Хабибулин А.Ф по избирательному округу №36;

Черняк В.М. - по избирательному округу № 36;

Луцив Е.В. - по избирательному округу № 70;

Полюсов В.В. - по избирательному округу № 76;

Яровой А.В. - по избирательному округу № 101;

Волканов В.А. - по избирательному округу № 102;

Столяренко Т.М. - по избирательному округу № 180;

Рыбаков О.В. - по избирательному округу № 182;

Гешко И.Т. - по избирательному округу № 202;

Супруненко О.И. - по избирательному округу № 216;

Соломаха А.Г. - по избирательному округу № 221.

Автор: 24 канал Главные даты парламентских выборов

Выдвинутые политическими партиями:

"Европейская солидарность"

Евстафьев И.С. - по избирательному округу №78;

"Оппозиционный блок"

Середа А.А. - по избирательному округу №183.

"Радикальная партия" Олега Ляшко

Волк В. И. - по избирательному округу №10.

Куприенко А. В. - по избирательному округу №14.

Кириченко А. М. - по избирательному округу №23.

"Слуга народа"

Расенко А. А. - по избирательному округу №184.

Федосов А. В. - по избирательному округу №175.

Коробкова А. А. - по избирательному округу №31.

Боярчук Р. М. - по избирательному округу №71.

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Кавун А. А. - по избирательному округу №78.

Соколов М. Ю. - по избирательному округу №99.

Баланюк Ю. В. - по избирательному округу №164.

Рагимов А. Б. - по избирательному округу №170.

Витикач В. В. - по избирательному округу №177.

"Батькивщина"

Галаченко А. А. - по избирательному округу №135.

8 июля был последний день, когда партии и кандидаты могли сняться с выборов по собственному желанию. 18 июля обнародуют последние рейтинги политических сил.

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" проходят в парламент. Такие данные социологического опроса группы "Рейтинг", которое проводилось по заказу Международного республиканского института.