ЦИК отказала 40 кандидатам в нардепы на мажоритарке

Центральная избирательная комиссия сняла с регистрации 43 кандидата, которые баллотировались по мажоритарным округам. 15 из них - самовыдвиженцы. Среди партийных были кандидаты от "Слуги народа", "Батькивщины", "Европейской солидарности", "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии".
В порядке самовыдвижения:
Майданевич Л.А. - по избирательному округу № 17;
Демчак Р.Д. - по избирательному округу № 18;
Бекеров Н.А. - по избирательному округу № 26;
Кравченко А.Ю. - по избирательному округу № 27;
Хабибулин А.Ф по избирательному округу №36;
Черняк В.М. - по избирательному округу № 36;
Луцив Е.В. - по избирательному округу № 70;
Полюсов В.В. - по избирательному округу № 76;
Яровой А.В. - по избирательному округу № 101;
Волканов В.А. - по избирательному округу № 102;
Столяренко Т.М. - по избирательному округу № 180;
Рыбаков О.В. - по избирательному округу № 182;
Гешко И.Т. - по избирательному округу № 202;
Супруненко О.И. - по избирательному округу № 216;
Соломаха А.Г. - по избирательному округу № 221.
Выдвинутые политическими партиями:
"Европейская солидарность"
Евстафьев И.С. - по избирательному округу №78;
"Оппозиционный блок"
Середа А.А. - по избирательному округу №183.
"Радикальная партия" Олега Ляшко
Волк В. И. - по избирательному округу №10.
Куприенко А. В. - по избирательному округу №14.
Кириченко А. М. - по избирательному округу №23.
"Слуга народа"
Расенко А. А. - по избирательному округу №184.
Федосов А. В. - по избирательному округу №175.
Коробкова А. А. - по избирательному округу №31.
Боярчук Р. М. - по избирательному округу №71.
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Кавун А. А. - по избирательному округу №78.
Соколов М. Ю. - по избирательному округу №99.
Баланюк Ю. В. - по избирательному округу №164.
Рагимов А. Б. - по избирательному округу №170.
Витикач В. В. - по избирательному округу №177.
"Батькивщина"
Галаченко А. А. - по избирательному округу №135.
8 июля был последний день, когда партии и кандидаты могли сняться с выборов по собственному желанию. 18 июля обнародуют последние рейтинги политических сил.
Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" проходят в парламент. Такие данные социологического опроса группы "Рейтинг", которое проводилось по заказу Международного республиканского института.
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