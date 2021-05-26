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ЦИК обжаловала решение суда о Вирастюке

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ЦИК обжаловала решение суда о Вирастюке
ЦВК оскаржила рішення Верховного суду щодо обрання Вірастюка в Раду. Фото: dilo.net.ua

25 мая Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Верховного суда, который второй раз отменил их протокол об избрании кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады.

Идет от округа №87 в Ивано-Франковской области, передает пресс-служба комиссии в Facebook.

В ведомстве также напомнили историю определения результатов выборов в упомянутом округе:

- 19 мая ЦИК составила протокол о результатах выборов народного депутата в округе №87;

- 21 мая кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко обжаловал действия, протокол и отдельные пункты этого постановления Комиссии;

- 23 мая Верховный суд частично удовлетворил иск, в частности, отменил протокол от 19 мая;

- 25 мая после детальной проработки решения Верховного Суда, Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение.

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Сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе. В таком случае установления результатов возможно только на основании и с учетом выводов суда, отмечают в ЦИК.

"Решение Верховного суда не является окончательным. Это первая инстанция для дел об установлении результатов выборов народных депутатов Украины. Мы продолжаем бороться за свою победу", - написал сам Вирастюк в Facebook.

5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом Василия Вирастюка. Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Выборы проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" приезжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом".

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%. Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса.

Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщало движение "Чесно".

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