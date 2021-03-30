Кто лидирует на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине: данные ЦИК

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк предварительно лидирует на довыборах в Верховную Раду по округу №87 на Ивано-Франковщине.

По данным обработки 67,52% протоколов, за него отдали свой голос 31,3% избирателей, сообщает ЦИК.

На 2-м месте - Руслан Кошулинский от ВО "Свобода" с 28,88%, на 3-м - Александр Шевченко из партии "За будущее" с 28,73%.

Далее идет Юрий Голиней с 6,77%. Остальные кандидаты набрала 3 и менее процентов голосов.

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Мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который якобы имеет российское гражданство, победил на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области.