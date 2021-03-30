Кто лидирует на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине: данные ЦИК

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 72
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 180
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 567
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 126
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 504
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 3159
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 144
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 450
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 324
Фото
Все фото
6
9
17
6
5
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Вручную и немецкими машинами: показали чистку &quot;раскрашенного&quot; ОП
Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП
Возле Офиса президента началось &quot;большое отмывания&quot;
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Видео
Все видео
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Интервью
1/5
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Украинцы готовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 72
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1017
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 567
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 450
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1161
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 945
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
вторник, 30 марта 2021 08:33

Кто лидирует на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине: данные ЦИК

  Комментировать

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк предварительно лидирует на довыборах в Верховную Раду по округу №87 на Ивано-Франковщине.

По данным обработки 67,52% протоколов, за него отдали свой голос 31,3% избирателей, сообщает ЦИК.

На 2-м месте - Руслан Кошулинский от ВО "Свобода" с 28,88%, на 3-м - Александр Шевченко из партии "За будущее" с 28,73%.

 

Далее идет Юрий Голиней с 6,77%. Остальные кандидаты набрала 3 и менее процентов голосов.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В округе Вирастюка пересчитывают голоса

Мэр города Доброполье Андрей Аксенов, который якобы имеет российское гражданство, победил на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50 в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто лидирует на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине: данные ЦИК». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
марта

"Ла-ла-ла-ла" - припевка фанатов стала хитом

Заповедник для белых медведей: американцы не хотели покупать Аляску

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 10206
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 7695
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 7443
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 6417
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 5022
Политика
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
Выборы в Раду: на Прикарпатье временно прекращался подсчет голосов
 Просмотров: 54
Белый дом прокомментировал разговор между советниками Байдена и Зеленского
Белый дом прокомментировал разговор между советниками Байдена и Зеленского Просмотров: 1116
США будут усиливать партнерство с Украиной - советники президентов провели переговоры
США будут усиливать партнерство с Украиной - советники президентов провели переговоры Просмотров: 153
Раскол. Депутаты "Голоса" хотят переизбрать руководство
Раскол. Депутаты "Голоса" хотят переизбрать руководство Просмотров: 162
Обжаловали решение об оправдании нацгвардейца Маркива
Обжаловали решение об оправдании нацгвардейца Маркива Просмотров: 657
Больше всего комментируют
9
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
4
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
3
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
1
Двери с Банковой хотят продать на аукционе
1
РФ провела военные учения в оккупированном Крыму
Голосов: 6379
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть