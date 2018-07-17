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вторник, 17 июля 2018 14:40

Чихали на угрозы Луценко: прокуроры катаются на иномарках бабушек и тещ
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Прокуроры со всей Украины ездят на авто бабушек, тещ, жен или друзей и имеют незадекларированный транспорт.

Об этом сообщают журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом".

СМИ в течение 2 месяцев следили за выходными прокуроров во время соревнований по мини-футболу среди работников прокуратур разных областей на "Кубок генпрокурора".

Финальная игра состоялась 8 июля на территории спортивного комплекса Национальной академии прокуратуры.

Прокурор ГПУ Сергей Павчук приехал на соревнования на автомобили Mercedes-Benz ML 320 Mercedes записан на 66-летнюю Ангелину Донченко с Яремча и отсутствует в декларации прокурора. Из недвижимого имущества Павчук задекларировал лишь пользование комнатой на 16 кв. м, которая принадлежит ГПУ.

Автор: bihus.info
 

Другой прокурор из ГПУ Александр Метла приехал на футбол на Lexus GX 470. Авто задекларировано, но принадлежит не прокурору. По словам Метлы, внедорожник дал ему друг, чтобы прокурор пользовался и ухаживал за машиной.

Заместитель прокурора Киевской области Ярослав Бендик приехал болеть на автомобиле Volkswagen Touareg, записанном на его 72-летнюю тещу Марию Лукьяненко.

Автор: bihus.info
 

Женщина зарегистрирована как ФЛП, занимается розничной торговлей с лотков и на рынках, другого бизнеса семья не имеет. Но каким-то образом Лукьяненко смогла купить еще и дом под Киевом на 360 кв. м, которым также пользуется прокурор.

На Lexus 350 своей жены (судьи Хозяйственного суда Светланы Грабец) приехал другой заместитель главного прокурора Киевской области - Игорь Грабец.

Автор: bihus.info
 

Начальник отдела прокуратуры города Киева Василий Смитюх прибыл на футбол на INFINITI M35, записаном на брата прокурора, экс-нардепа от Партии регионов Григория Смитюха. Во время соревнований журналисты зафиксировали, как прокурор принимал пиво и в нетрезвом состоянии сел за руль.

Автор: bihus.info
 

Главный прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Александр Стратюк приехал болеть за своих подчиненных на автомобиле Lincoln Navigator.

Машину приобрели в начале 2018 года и записали на жену прокурора. Жене Стратюка этого года, кроме Lincoln, удалось купить еще и трехкомнатную квартиру в новостройке Ивано-Франковска и Тойоту, хотя за 2017 год она заработала всего 3200 грн.

Автор: bihus.info
 

Главного прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова журналисты зафиксировали на служебном автомобиле. Хотя сам Чибисов уверял, что это авто друга, который его подвез на футбол.

Первый заместитель Юрия Луценко Дмитрий Сторожук заявил, что прибыл на служебном авто, мол, он в этот день "дежурит по прокуратуре", и у него "рабочий день".

Автор: bihus.info
 

Но журналисты зафиксировали, как Сторожук садился в машину, записанную на ООО "Товарна біржа "Автоком". Эту компанию хозяйственный суд Киевской области еще в 2011 году признал банкротом.

По данным реестра физических и юридических лиц, деятельность фирмы приостановлена, в собственности "Автокома" нет ни автомобилей, ни недвижимости.

К 2011 году совладельцами "Автоком" был "Промислово-інвестиційний холдинг "Богдан", который тогда входил в структуру автомобильной корпорации "Богдан" Петра Порошенко, Игоря Кононенко и Олега Гладковского.

Впоследствии "Промислово-інвестиційний холдинг "Богдан" переписали на сына Гладковского Игоря.

Журналисты направили запрос в ГПУ относительно служебных автомобилей, которыми пользуется Сторожук, но там ответ не предоставили, ссылаясь на закон "Об оперативно-розыскной деятельности".

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Два года назад генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в ГПУ будет действовать политика добродетели - если касательно сотрудника нет негативной информации, подтвержденной служебной проверкой, он считается прошедшим проверку.

Также в Генеральной прокуратуре вывесили анкеты добродетели прокуроров.

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