Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках

То, что происходит в маршрутках, это издевательство над ушами, говорят законодатели.

Трансляцию в автобусах музыки и фильмов предлагают запретить. Соответствующий законопроект №3006 зарегистрировали в Верховной Раде.

Изменения в закон "Об автомобильном транспорте" относительно запрета акустического насилия подали 15 народных депутатов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос", группы "За будущее".

Предлагается запретить транслировать в салонах транспорта музыку, фильмы или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. В то же время разрешается передача звука через индивидуальные наушники пассажиров, а на салон только при нерегулярных перевозках по соглашению всех пассажиров.

"Вместе с 15 коллегами из разных фракций зарегистрировал законопроект №3006, призванный положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте. Спасибо общественным организациям, которые подняли эту проблему в недавнем заявлении, и коллегам-депутатам, которые осознают необходимость защитить людей от навязчивого звука во время поездок.

Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доводить водителям свое право не слушать звуки шансона или какого-то сериала.

Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах будет разрешено только через наушники", - написал в Facebook один из инициаторов законопроекту Владимир Вятрович.

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В автобусе сообщением Луцк - Киев произошел скандал. Парамедика Ярину Черногуз и волонтера Анастасию Конфедерат высадили посреди дороги из-за просьбы выключить российский сериал. Черногуз рассказала, что она вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила своего парня Николая Сорочука - военнослужащего, погибшего 22 января на Донбассе. Но на водителей это не произвело впечатления.