Чета Зеленских пришли с цветами к Кобзарю

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память украинского поэта и художника Тараса Шевченко по случаю 207-й годовщины со дня его рождения.

Глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.

"Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда единили украинцев вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", - сказал Зеленский.

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