"Честь представлять Францию в Украине" - в Киев прибыл новый посол

Новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен 19 августа прибыл в Украину.

Об этом он сообщил в своем Twitter и опубликовал фото у посольства Франции в Киеве.

"Безопасно доехал до Киева. Моя миссия во главе посольства Франции может начинаться".

Он также публиковал фото дорогой в Киев и отмечал, что представлять Францию в Украине - честь. А дипломат - это "фантастическая работа".

Bien arrivé à #Kiev. Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.

Safely arrived in #Kyiv. My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.

добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства #Франції в #Україні може розпочатися.@francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2