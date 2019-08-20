"Честь представлять Францию в Украине" - в Киев прибыл новый посол

Новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен 19 августа прибыл в Украину.
Об этом он сообщил в своем Twitter и опубликовал фото у посольства Франции в Киеве.
"Безопасно доехал до Киева. Моя миссия во главе посольства Франции может начинаться".
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Он также публиковал фото дорогой в Киев и отмечал, что представлять Францию в Украине - честь. А дипломат - это "фантастическая работа".
Bien arrivé à #Kiev. Ma mission à la tête de l'Ambassade peut commencer.— Etienne de Poncins (@EdePoncins) 19 августа 2019 г.
Safely arrived in #Kyiv. My mandate at the helm of the French Embassy in #Ukraine can begin.
добре прибув до Києва. Моя місія на чолі посольства #Франції в #Україні може розпочатися.@francediplo pic.twitter.com/SWovOQP1A2
Этьена де Понсена призначили послом Франции в Украине указом президента от 24 июля, отмечает "Укринформ". Он несколько лет работал инспектором МИД Франции. Ранее был послом Франции в Кении и Болгарии.
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