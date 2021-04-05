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понедельник, 05 апреля 2021 12:07

Черноморский флот стал украинским

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Черноморский флот стал украинским
Серьезные противоречия между Украиной и Россией по Крыму начались в 1992 году. Фото: vmsu.info

5 апреля 1992-го, 29 лет назад, Черноморский флот перешел в административное подчинение Министерству обороны Украины. Соответствующий указ подписал тогдашний президент Леонид Кравчук. Документ дал официальное основание для начала строительства собственных Военно-морских сил.

После распада СССР в украинском Крыму оказалось стотысячная группировка когда-то единого флота.

Серьезные противоречия между Украиной и Россией по Крыму начались в 1992 году. РФ начала активно препятствовать процессу перехода флота под контроль Украины.

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5 апреля 1992-го Кравчук приказал "сформировать Военно-морские силы Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцированных на территории Украины".

На следующий день в Крым прибыла делегация Верховной Рады во главе с первым заместителем спикера Василием Дурдинцом. Он зачитал контр-адмиралу Борису Кожину указ президента о назначении его командующим ВМС Украины.

"Собственно, тогда не было ни самих ВМС, ни моего кабинета, ни места, где можно было бы в торжественной обстановке дать присягу народу Украины. По одной простой причине: в то время ВМС состояли из одного командующего, то есть меня", - расскажет Кожин позже.

23 февраля 2014 года началась широкомасштабная оккупация Крымского полуострова.

В начале марта 2014-го флот Украины остался без командующего. Денис Березовский изменил присяге.

Российской агрессии больше всего опирались в батальоне морской пехоты в Феодосии и на палубах тральщиков "Черкассы", "Геническ", большого десантного корабля "Константин Ольшанский" в водах озера Донузлав и фрегата "Гетман Сагайдачный" в Черном море.

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Дата
05
апреля

Черноморский флот стал украинским

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