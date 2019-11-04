Чернобыль и Хортица: Зеленский с Гончаруком ищут "магниты" для инвестиций

На сайте можно предложить свой "магнит" к рассмотрению. ФОТО: Открывай Украины

Офис президента запустил проект "Магниты Украины", с помощью которого выберут знаковые места для инвестирования и развития. Прислали уже почти 2 000 проектов.

Об этом говорится на сайте самого проекта.

"Магниты - это знаковые проекты, способные притягивать успех в Украину на глобальном уровне. Мы как государство заинтересованы в том, чтобы наша страна стала креативным центром вдохновения и реализации инноваций, которые приведут Украину к успешному будущему", - цитирует проект президента Владимира Зеленского.

Примерами "магнитов" назван Чернобыль, остров Хортица, центр на территории бывшего завода Промприбор Реновация (Ивано-Франковск), горный массив Полонина Боржава, и Дунайская Ривьера - ее хотят превратить в новый летний курорт.

На сайте можно предложить свой "магнит" к рассмотрению. Надо описать проект, его уникальность, туристическую и инвестиционную привлекательность, значимость для государства и тому подобное.

Отбирать победителей будет президент, премьер, эксперты и экспертные среды, местные власти, общины на местах, международные и украинские инвесторы и меценаты.