У Зеленского запустили отдельную программу для привлечения инвесторов

Ермак отвечает за "магнит" в Умани. ФОТО: Офис президента

В команде президента Владимира Зеленского запустили программу "25 магнитов" - в ее пределах в каждой области хотят создать что-то привлекательное для инвесторов.

Об этом в интервью Lb.ua заявил его помочник Андрей Ермак.

Одним "магнитом" станет центр "Второй Иерусалим" в Умани Черкасской области. О нем договорились после визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.

"Я лично отвечаю за Умань от Украины, со стороны Израиля - министр Элькин (Зеев Элькин, министр по делам Иерусалима и наследства государства Израиль. - Gazeta.ua). Мы были с украино-израильской делегацией в Умани, видели, что есть большое количество инвесторов, которые готовы вкладывать деньги. И хотим сделать из Умани туристический центр, куда будут приезжать не только паломники.

Там должны появиться новые гостиницы, аэропорт, больница", - говорит Ермак.

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Офис президента Владимира Зеленского готовит форум для обсуждения развития Донбасса и привлечения туда инвесторов. Проведут его осенью в Мариуполе.