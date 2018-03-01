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четверг, 01 марта 2018 17:53

Через две недели правоохранительную систему парализует - глава Нацполиции

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Через две недели правоохранительную систему парализует - глава Нацполиции
Председатель Нацполиции Сергей Князев предупреждает о параличе правоохранительной системы. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Если в Уголовно-процесульный кодекса до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов, пишет "Українська правда"

В октябре 2017 года парламент принял закон, которым внес изменения в хозяйственный, гражданский, административный кодексы и другие законодательные акты, напомнил он.

При подготовке законопроекта сделали много технических ошибок и если их не исправить и не внести изменения до 15 марта, когда закон должен вступить в силу, то это парализует работу правоохранительной системы, продолжил главный полицейский.

Согласно этим изменениям, ходатайство о применении мер обеспечения уголовного производства, а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией - предусмотрено исключительно касательно областных главков полиции.

Следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения на обыск, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры предосторожности.

В этом случае сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами только в один суд, расположенный по месту расположения Главного управления Нацполиции в отдельной области.

"Как пример: все следственные подразделения города Киева и Киевской области должны обращаться исключительно в Шевченковский районный суд города Киева - по месту нахождения юридических лиц полиции в городе Киеве и Киевской области. Этим же судом будут рассматриваться все ходатайства следователей СБУ и ДФС", - пояснил он.

Это приведет к неоправданной трате времени следователем на получение указанных постановлений и значительно увеличит нагрузку на следственных судей местного суда.

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Глава Нацполиции напомнил о безосновательном закрытии уголовных производств по формальному признаку.

Речь идет об обязанности следователя или прокурора закрыть уголовное производство в случае, когда срок досудебного расследования закончился, а личности так и не было сообщено о подозрении.

Сегодня в производстве следственных подразделений полиции находится более миллиона уголовных производств. Из них сообщено о подозрении только в 6,6 тысячах случаев.

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в кодексы, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп "радикал" Андрей Лозовый внес поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

Эта поправка уменьшает сроки расследования по 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

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