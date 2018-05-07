"Центр принятия решений не в парламенте. Это самая большая проблема Украины" - Сытник

"Если не изменим правила игры, то не имеет никакого значения, кто будет следующим президентом", - говорит директор НАБУ Артем Сытник. Фото: УНІАН

Вопреки тому, что Украина парламентско-президентская республика, центр принятия решений находится "совсем в других кабинетах".

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью "РБК-Україна"

"У нас по Конституции парламентско-президентская республика. Но, к сожалению, видим, что центр принятия решений совершенно не в парламенте. Это, пожалуй, самая большая проблема Украины.

Совсем в других кабинетах. Я мечтаю о том, чтобы Украина имела такой парламент, когда каждый депутат получит возможность голосовать согласно своим внутренним убеждениям. Не я об этом говорю, об этом говорит даже видеоряд из того же парламента", - заявил он.

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О палках в колеса

"Власть держится за определенный порядок вещей, и поэтому совершает определенное сопротивление. Если коротко ответить - конечно, да. Но если переходить на конкретику, то очень долго говорить"

О сотрудничестве с МВД и "деле рюказков" сына министра Авакова

"Я очень переживал, что после того, как мы это дело перевели в активную стадию, будут определенные преграды. Очень много мелких служебных вопросов зависит от МВД. Сотрудничество на уровне департаментов продолжается. Я переживал за это, но этого не произошло"

О приговорах

"Два примера приведу. Первый - дело относительно харьковского судьи, который взял взятку, она два года не рассматривается. Второй пример - в мае 2016 мы направили дело в отношении работника Генпрокуратуры, который пытался дать взятку члену конкурсной комиссии НАБУ. Так нет же приговора. С таким темпом рассмотрения дел, вопрос приговоров будет всегда стоять, и он действительно демотивирует всех - общество, международных партнеров и самих детективов"



Если уровень коррупции будет сохраняться, то Украина не имеет перспектив как государство

О судах и беготне топ-чиновников

"Видим фактический паралич судебной системы. Есть много примеров, когда судебная система по нашим делам действует под давлением - титушки появляются на судебное заседание, по некоторым фигурантам приходит полпарламента в суд, действующие министры, начинают давить на суд"

О выборах президента

"Если мы правила игры не изменим, то не имеет никакого значения, кто будет следующим президентом, или какие будут фракции в парламенте. Если уровень коррупции будет сохраняться, то тогда Украина не имеет перспектив как государство, и неважно какая фамилия будет доминировать на президентских выборах"

О баллотировании в президенты и народные депутаты

"Нет"

О Онищенко и торгах

"Когда накануне голосования в парламенте о лишении депутатского иммунитета Онищенко не вернулся в Украину, когда он трижды или дважды регистрировался на рейс, но потом отменял регистрацию, тогда мы поняли, что, видимо, определенные политические торги имели место"

О прослушке

"Настаивали, настаиваем и будем настаивать. На днях у меня был разговор с руководителем польского центрального антикоррупционного бюро. Они не понимают, почему у нас такая проблема с "прослушкой". ЦБА имеет право на автономное прослушивания, и с Польшей ничего не произошло"

Об Охендовском

"Несмотря на то, что мы собрали достаточно доказательств, чтобы это дело направить в суд, у антикоррупционной прокуратуры было иное мнение. Они остановили расследование в связи с направлением международных правовых поручений за рубеж. Хотя на тот момент почерковедческая экспертиза уже показала достоверность подписи Охендовского, и мы видели, что в тот же день, когда была сделана запись о выплате ему средств в так называемой "амбарные книге", на его карточку приходили средства. Детективы были готовы заканчивать это дело. Но без прокурора детектив это сделать не может, однако мнение прокуратуры было другим. Недавно суд отменил решение об остановке расследования, его восстановлено. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы подозрение было окончательно объявлена, и чтобы это дело ушло в суд. Подозреваемый пока от должности не отстранен: к сожалению, очень много таких должностей в государстве, когда очень трудно выработать механизм отстранения"

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Национальное антикоррупционное бюро работает четвертый год. Его образовали 16 апреля 2015-го. С тех пор директором НАБУ работает Артем Сытник.