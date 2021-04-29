Царевич вернулась в Печерский суд

Царевич есть в списке судей Печерского районного суда города Киева. Фото: hromadske.ua

Судья Оксана Царевич, которая судила в 2013 году активистов Автомайдана, вернулась на работу в Печерский районный суд города Киева. Об этом сообщает Prosud

Царевич вернулась на работу 1 апреля.

"Правда, поскольку закончились 5-летние полномочия судьи - рассмотрение дел она пока осуществлять не будет, однако, исправно будет получать минимум 60 тыс. грн в месяц. Работа мечты не так ли?", - пишет Prosud и напоминает об осуждении девяти человек, чьи автомобили засветились в поездке Автомайдана в Межигорье, где жил Виктор Янукович, 29 декабря 2013 года.

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На сайте суда в списке есть имя судьи. Но в Оксаны Царевич не указан рабочий кабинет.

Верховный суд отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко об увольнении судьи Оксаны Царевич. 2016 Высший совет юстиции открыл против Царевич дисциплинарное дело. Направила представление о ее увольнении. Порошенко уволил судью.