Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе

Два года назад на телеканале "1+1" Зеленский представлял свою команду, в частности, Данилюка. Называл его профессиональным экспертом.

Экс-секретарь СНБО и бывший член команды Владимира Зеленского на выборах Александр Данилюк заявил, что пора думать об Украине после президентства Зеленского.

Об этом сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" в прошлую пятницу.

Данилюка спросили о "создании новой политической команды" с бывшим министром внутренних дел Аваковым, экс-спикером Разумковым.

"Конечно, новая команда появится. За старых политиков голосовать не будут, переломный момент был в 19-ом году, когда выбрали Зеленского. Но и Зеленский себя полностью дискредитировал. Поэтому сейчас уже пора думать и готовиться: Украина после Зе", - ответил бывший чиновник.

Данилюк не исключил сотрудничество с Разумковым и сказал об "альтернативе". "Мы с ним дружим", – заявил.

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Александр Данилюк написал заявление об увольнении в сентябре 2019 года. Проработал в СНБО четыре месяца. На президентских выборах в 2019 году работал в штабе Зеленского. Организовал зарубежный визит Зеленского-кандидата – встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В июле этого года Данилюка не допустили к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности.