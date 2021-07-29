Бывшего соратника Зеленского не пустили на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности

Данилюк был в команде Зеленского на президентских выборах. Фото: @o.danyliuk

Конкурсная комиссия не допустила бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка на конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности - не подошел диплом университета Индианы.

К конкурсу допустили 48 участников, сообщает "Економічна правда".

Председатель конкурсной комиссии Тимофей Милованов заявил о несоответствии Данилюка квалификационным требованиям. Он не предоставил документы, подтверждающие наличие у него высшего юридического или экономического образования. Зато предоставил документы, подтверждающие высшее образование по специальности, не соответствующей требованиям конкурса.

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Данилюк закончил Национальный политехнический университет Украины "КПИ" по специальности инженер-электрик. Параллельно получил образование в области финансов в Киевском институте инвестиций.

Милованов ссылался на письмо Минобразования, что без должного признания диплома университета Индианы в Украине нет подтверждения того, что образование действительно получали и что документ является оригинальным.

За Данилюка вступился министр финансов Сергей Марченко.

До 25 августа в Украине продлится аудит фискальной службы. После этого ведомство ликвидируют и создадут новую структуру - Бюро экономической безопасности. В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о БЭБ.