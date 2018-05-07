Бывший "регионал" Шуфрич назвал русский "языком победы"

Бывший "регионал" Нестор Шуфрич называет русский "языком победы". Фото: открытые источники

Бывший "регионал", народный депутат с "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич заявляет, что перенесет празднование 8 мая на 9 и называет русский "языком победы".

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов в окружении ветеранов.

"Позвольте, я буду продолжать на языке победы", - сказал Шуфрич и перешел на русский.

"Это победа великая, в великой отечественной войне", - заявил нардеп и добавил, что "никому не позволит умалить подвиг".

9 мая Шуфрич назвал "великим", а запрещенную в Украине георгиевскую ленту - "лентой ордена славы", "нашей гвардейской лентой".

"Эта жалкая попытка перенести 9 на 8 мая будет исправлена", - заявил Шуфрич.

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15 июня 2017-го вступил в силу закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывают штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 грн) с конфискацией ленты.