Бывший "народнофронтовец" ласкал "регионала" Шуфрича в Раде

Депутаты хлопали ладонями.

Народный депутат из группы "Довира", в прошлом нардеп от "Народного фронта" Андрей Иванчук, ласкал бывшего "регионала", а теперь депутата из ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Видео из сессионного зала опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Веселый Иванчук возле мест ОПЗЖ что-то рассказывает Шуфричу и еще одному бывшему "регионалу" Николаю Скорыку. Трое смеются. Иванчук и Шуфрич хлопают друг друга ладонями.

Нардепы обнимались. Иванчук держал Шуфрича за руки, не отпускал. Также чистил руками ему пиджак.

Затем вернулся на свое место и давил кнопку для голосования.

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Андрей Иванчук на внеочередных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года избирался по округу в Ивано-Франковской области. В парламенте прошлого созыва был заместителем председателя фракции "Народный фронт". В ноябре прошлого года движение "Чесно" зафиксировало кнопкодавство Иванчука. Офис генерального прокурора, который возглавляет Ирина Венедиктова, отказал в открытии уголовного производства.