Венедиктова отказала возбуждать дело против нардепа-кнопкодава

Ирина Венедиктова в должности генерального прокурора с марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Фото: Facebook-страница руководительницы Офиса генпрокурора.

Офис генерального прокурора, который возглавляет Ирина Венедиктова, отказал в открытии уголовного производства против нардепа-кнопкодава Андрея Иванчука. Об этом сообщает движение "Чесно".

Мажоритарщик из округа в Ивано-Франковской области 5 ноября нарушил требования относительно персонального голосования. Такие действия подпадают под статью Уголовного кодекса, напоминают в "Честно".

Сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований вносит, то есть начинает уголовное производство, генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности. Однако в течение месяца Ирина Венедиктова никак не реагировала на кнопкодавство члена депутатской группы "Доверие".

"Доверие" часто называют приближенным к министру внутренних дел Арсену Авакову объединением нардепов. СМИ сообщали о дружеских отношениях руководителя МВД и Иванчука. Также "Доверие" часто голосует в унисон с "Слугой народа", иногда спасая своими голосами инициативы монобольшинства.

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Движение "Чесно" направило Ирине Венедиктовой заявление о совершении Иванчуком правонарушения.

В ответе генпрокурорка утверждает, что оснований для открытия уголовного производства нет, потому что якобы не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".

В частности, журналист должен подать в аппарат ВРУ заявление о кнопкодавстве вместе с материалами фотосъемки или видеозаписи.

В "Чесно" отметили, что именно так и сделали после того, как обнаружили соответствующий факт. В аппарате Верховной Рады ответили, что обращение журналиста "по поручению руководства ВРУ обрабатывается структурным подразделением аппарата".

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко. В НАБУ подготовили проект подозрения "слуге", но не могли его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований. Потом Венедиктова все-таки подписала подозрение.