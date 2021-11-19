Бывший начальник ГУР: Есть "крот", работающий на Россию

Бурба не имел письменного приказа перенести операцию. Фото: "Лига"

В украинских властях есть предатель, из-за которого сорвалась спецоперацию задержание российских боевиков ППК "Вагнер".

Об этом сказал бывший глава ГУР Василий Бурба на ток-шоу Савика Шустера.

"Это провал. Какие причины провала? Первая причина – у нас есть "крот", работающий на Россию. Вторая причина провала – наша плохая подготовка. Третья причина – хорошая работа контрразведки Беларуси", - сказал он.

Украинские разведчики получили из ОП указание, что президент сказал отложить спецоперацию.

"Мы не можем без команды президента к нему зайти. Есть помощники, охрана. У нас не было письменного приказа. У нас была личность, делегированная президентом. Которая была в материале, слышала доклады. Мы от него получили указание президента Украины", - сказал он.

Он отказался говорить, почему операцию перенесли. Не сказал, кто передал указание.

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"Перенос является одним из вариантов, почему произошел провал", - добавил Бурба.

Теперь нужно искать "крота", который сливает информацию, сказал Бурба.

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ППК "Вагнер" попросил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе. У журналистов "нет железобетонных фактов", заявил советник Ермака Михаил Подоляк. В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В июне этого года президент Владимир Зеленский рассказал, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".