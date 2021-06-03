Бывший глава КСУ Тупицкий трижды посещал оккупированый Крым - "Схемы"

Тупицкий посещал аннексированый Крым - расследование. Фото: РБК

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий трижды посещал оккупированый Крым в 2016 и 2017 годах. Он это отрицает.

Тупицкий посещал Крым сначала в 2016 году: в частности 20 июля он пересек украинскую контрольный пункт въезда-выезда Чонгар и покинул территорию тем же путем 28 августа, сообщают Схемы, ссылаясь на источники в пограничной службе.

Второй раз Тупицкий посетил полуостров в 2017 году: заехал за КПВВ Чонгар 7 апреля и вернулся на материковую часть Украины 9 апреля.

Впоследствии он посетил Крым 5 августа 2017 через Чонгар и покинул территорию через две недели, 22 августа.

Сам же Тупицкий отрицает, что посещал оккупированый Крым.

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Тупицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Тупицкий не признает себя подозреваемым - по его словам, судьи КСУ должен сообщить о подозрении генпрокурор или исполняющий его обязанности. 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.