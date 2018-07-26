Бывшему соратнику Ющенко предоставили убежище в Британии

Британия официально отказала Украине в экстрадиции экс-руководителя "Укрспецекспорт" Сергея Бондарчука. Фото: facebook.com/Bondarchuk.Sergiy

Британский суд предоставил политическое убежище бывшему руководителю компании "Укрспецекспорт" Сергею Бондарчуку.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в Facebook.

По словам Енина, Бондарчук попросил убежища.

"Досадно, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - написал он.

Заместитель генпрокурора рассказал, что это решение принято 17 июля, а 25 июля на его основании Великобритания официально отказала Украине в экстрадиции Бондарчука, сообщает "Українська правда"

На вопрос о причинах такого неожиданного шага со стороны Лондона Енин заявил: "Деталей еще нет. Гуманные, наверное. В общем иногда в странах развитой демократии можно наблюдать тренд - чем больше украл, тем сложнее болезнь, которую у человека обнаружили, тем больше оснований для "политпреследования".

Прокуратура подозревает Бондарчука в хищении госсредств на $7,5 млн.

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Сергей Бондарчук - офицер СБУ, бизнесмен, бывший народный депутат, член руководства партии Виктора Ющенко "Наша Україна" и инициатор ее роспуска. С 2005 до 2010 года был генеральным директором Государственной компании по импорту и экспорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецекспорт". Из рук тогда еще президента Виктора Ющенко Сергей Бондарчук получил орден за заслуги и звание Героя Украины.