Бывшему соратнику Ющенко предоставили убежище в Британии

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1026
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 7137
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4149
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1620
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3087
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6948
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 720
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
3
4
3
6
3
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
Еще одна нардеп пошла под венец
Еще одна нардеп пошла под венец
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Друг Порошенко &quot;засевает&quot; округ тортами
Друг Порошенко "засевает" округ тортами
Видео
Все видео
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
"Твой туз козырный, все карты кроет" - любимая нардепа записала ему "блатное" поздравление
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Ющенко напомнил, как коммунисты опорочили украинскую песню
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Еще раз - и я вам не прощу - Гройсман вмешался в задержку пенсий
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 945
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4689
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 999
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4761
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 396
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
четверг, 26 июля 2018 22:37

Бывшему соратнику Ющенко предоставили убежище в Британии

2 Комментировать
Бывшему соратнику Ющенко предоставили убежище в Британии
Британия официально отказала Украине в экстрадиции экс-руководителя "Укрспецекспорт" Сергея Бондарчука. Фото: facebook.com/Bondarchuk.Sergiy

Британский суд предоставил политическое убежище бывшему руководителю компании "Укрспецекспорт" Сергею Бондарчуку.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в Facebook.

По словам Енина, Бондарчук попросил убежища.

"Досадно, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров", - написал он.

Заместитель генпрокурора рассказал, что это решение принято 17 июля, а 25 июля на его основании Великобритания официально отказала Украине в экстрадиции Бондарчука, сообщает "Українська правда"

На вопрос о причинах такого неожиданного шага со стороны Лондона Енин заявил: "Деталей еще нет. Гуманные, наверное. В общем иногда в странах развитой демократии можно наблюдать тренд - чем больше украл, тем сложнее болезнь, которую у человека обнаружили, тем больше оснований для "политпреследования".

Прокуратура подозревает Бондарчука в хищении госсредств на $7,5 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британия подтвердила иностранный паспорт Насирова

Сергей Бондарчук - офицер СБУ, бизнесмен, бывший народный депутат, член руководства партии Виктора Ющенко "Наша Україна" и инициатор ее роспуска.

С 2005 до 2010 года был генеральным директором Государственной компании по импорту и экспорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецекспорт".

Из рук тогда еще президента Виктора Ющенко Сергей Бондарчук получил орден за заслуги и звание Героя Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшему соратнику Ющенко предоставили убежище в Британии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 184231
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 49091
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 45593
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 33539
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло 2 Просмотров: 22208
Политика
Подсчитали коррупционное имущество, перешедшее в управление государства
Подсчитали коррупционное имущество, перешедшее в управление государства Просмотров: 108
Для рывка нужен нормальный лидер - эксперт о президентских выборах
Для рывка нужен нормальный лидер - эксперт о президентских выборах Просмотров: 54
Мэра областного центра отправили в отставку
Мэра областного центра отправили в отставку Просмотров: 1072
"Украина меняется" - сети зацепил пост о жизни без коррупции
"Украина меняется" - сети зацепил пост о жизни без коррупции Просмотров: 387
Жебривский грозит отставкой
Жебривский грозит отставкой Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
69
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
8
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Голосов: 17912
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua