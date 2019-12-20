Бывшему председателю КС отказали в восстановлении в должности

Конституционный суд не удовлетворил заявление бывшего главы Станислава Шевчука о восстановлении его в должности. Об этом сообщили в суде.

Автор: УНІАН Ранее на Шевчука жаловались его коллеги-судьи.

Заявление Шевчука рассматривали на специальном пленарном заседании.

"По результатам рассмотрения заявление Шевчука С.В. не удовлетворено", - сообщают в суде.

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В мае коллегия судей КС выразила недоверие председателю Станиславу Шевчуку. За это проголосовали большинство судей. Ранее трое судей - Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко написали письмо-обращение к своим коллегам и призвали к увольнению Шевчука. В письме они вспомнили брата председателя КС, его возможное влияние на Шевчука и кадровые назначения. Судьи указали, что Шевчук пытался назначить в руководство секретариата суда бизнес-партнера своего брата.