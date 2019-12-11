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среда, 11 декабря 2019 12:49

Бывшему нардепу-беглецу Онищенко делали визу в США

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Бывшему нардепу-беглецу Онищенко делали визу в США
Онищенко задержали в Германии. Фото: УНІАН

Лояльный к президенту США Дональда Трампа телеканал One America News пытался получить визу для украинского олигарха и экс-нардепа Александра Онищенко к его аресту в Германии.

По сообщению американского издания The Daily Beast в Онищенко якобы есть "грязь" о деятельности Burisma Holdings, где работал сын конкурента Трампа на предстоящих выборах в 2020 году Джо Байдена Хантер, пишет "Українська правда"

Дружеское к Трампу СМИ пыталось помочь экс-нардепу получить визу для въезда в США до его ареста в конце ноября.

"Я могу подтвердить, что One America News Network действительно пыталась получить ряд виз для бывших украинских чиновников, учитывая Онищенко.

One America News Network сделала запрос до задержания Онищенко. На сегодняшний день расследование One America News обошлось в $ 100 тыс", - сказал президент сети ОАNN Чарльз Херринг.

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Американское СМИ "в настоящее время ищет визы" для нескольких других бывших украинских чиновников, но не для Онищенко. Херринг отказался сообщить, для каких украинских чиновников его отделения пытается получить визу.

Об усилиях ОАNN помочь Онищенко с визой стало известно после того, как адвокат Трампа Руди Джулиани прилетал в Киев для встречи с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным. В поездке Джулиани сопровождал корреспондент ОАNN.

Онищенко подавал заявку на визу в начале этого года.

Александр Онищенко уехал за границу в 2016 году. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа. Это нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд грн.

Экс-нардепа задержали в Германии.

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