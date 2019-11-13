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среда, 13 ноября 2019 15:41

Бывшего члена совета Нацбанка взяли под домашний арест

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Бывшего члена совета Нацбанка взяли под домашний арест
Николаю Каленскому избрали меру пресечения - домашний арест. Фото: 5.ua

Бывшего члена совета Национального банка Украины Николая Каленского посадили под домашний арест.

Об этом сообщает Укринформ.

13 ноября Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста члену совета НБУ Николаю Каленскому. Он - один из фигурантов дела о завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного НБУ для ПАО "VAB Банк".

Кроме того, суд обязал Каленского сдать паспорт для выезда за границу, носить электронный браслет, прибывать в детектива по первому вызову и не выезжать за пределы Киевской области.

Это решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС течение пяти дней.

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Сотрудники НАБУ и САП 11 ноября задержали семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн.

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13
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