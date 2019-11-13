Владельцу VAB Банка объявили подозрение

Владельцу VAB-Банка Олег Бахматюку сообщили о подозрении в хищении средств в особо крупных размерах. Фото: finbalance.com.ua

13 ноября детективы Национального актикорупцийного бюро Украины заявили владельцу VAB Банка Олег Бахматюку и бывшему председателю правления учреждения Денису Мальцеву о подозрении.

Банкиров обвиняют в завладении 1,2 млн грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины упомянутому финучреждению. Об этом сообщили в НАБУ.

Поскольку местонахождение Бахматюка и Мальцева следствию установить не удалось, извещение о подозрении прислали им по почте и вручили жилищно-эксплуатационным организациям по местам их регистрации.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом, предоставленным Нацбанком, возросло до десяти. Восьмерых лиц, среди которых действующие и бывшие чиновники Нацбанка, VAB-Банка и ряда частных компаний, объединенных владельцами финучреждения, о подозрении известили 11 и 12 ноября.

Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО "VAB Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

Хотя VAB Банк не представил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных VAB Банком

"Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "VAB Банка". Это - в дополнение к ранее уже полученных от Нацбанка и невозвратных 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным. Стабализационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, "VAB Банк" не вернул ", - говорится в сообщении антикоррупционного бюро.

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Указанные факты детективы НАБУ расследуют с октября 2016 года. В феврале 2019 тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко определил, что следствие по этому уголовном производстве должен вести Главное следственное управление Нацполиции. Следователи которого 9 августа 2019 закрыли производство в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 постановление о закрытии отменил Генпрокурор Руслан Рябошапка, который признал подследственность по делу детективами Национального бюро.

Сейчас следственные действия продолжаются. Детектив НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

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