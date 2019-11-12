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вторник, 12 ноября 2019 09:29

Гонтарева прокомментировала задержание экс-заместителя

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Гонтарева прокомментировала задержание экс-заместителя
Гонтарева говорит, что задержание Писарука является усилением террора со стороны властей. Фото: "НВ".

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что задержание НАБУ председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука является усилением террора со стороны властей.

"Ни с МВФ, ни с Райффайзеном же (не связано. - Gazeta.ua). Он только вышел на работу туда. Террор крепнет", - сказала она в комментарии "НВ Бизнес".

По словам Гонтаревой, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор.

"Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", - отметила экс-глава НБУ.

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"Тем, кто разгоняет "зраду" в связи с задержанием Александра Писарука. Писарук как член правления сопровождал вопрос выделения денег банку Бахматюка. Он вел с ним переговоры, давал поручения своим подчиненным. Правление приняло решение на основании подготовленных Писаруком документов. В итоге Бахматюк получил 1,2 миллиарда, внес залогов на 200 миллионов, деньги испарились, банк лопнул", - прокомментировал задержание Писарука журналист Сергей Лещенко.

"По поводу того, что деньги выделялись решением коллективного органа - правления НБУ. Ситуация зеркальна с делом Труханова, которому инкриминируют разграбление Одесского бюждета на почти 200 миллионов гривен при покупке завода Краян. Это решение было подготовлено Трухановым, но принято коллективным органом - Одесским горсоветом. По такой логике, тогда и Труханова привлекать не надо, правильно?" - додал он.

11 ноября вечером НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук. Причина - возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка. Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ возглавляла Валерия Гонтарева.

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Дата
12
ноября

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