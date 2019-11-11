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вторник, 12 ноября 2019 00:06

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в хищении 1,2 млрд грн

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НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в хищении 1,2 млрд грн
НАБУ задержало 7 должностных лиц Нацбанка и ОАО "ВиЭйБи Банк". Фото: glavcom

Сотрудники НАБУ и САП 11 ноября задержали семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн.

Речь идет о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ОАО "ВиЭйБи Банк". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Говорится о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ОАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка", - отметили в НАБУ.

Имена задержанных не называют, их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

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По данным СМИ, одним из задержанных может быть председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Александр Писарук.

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