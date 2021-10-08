Быстро найдем истину - Венедиктова о смерти нардепа

Нардепа перед смертью тошнило в машине, сообщила генпрокурор. Фото: @pgo.gov.ua

В деле о смерти народного депутата Антона Полякова объективно и быстро найдут истину.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Ночью скончался народный депутат Антон Поляков.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева. После этого его начало тошнить в машине.

Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, который состоится уже в ближайшие часы", - рассказала генпрокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова заявила о 10 версиях покушения на Шефира

Автомобиль осмотрели и изъяли, водителя допрашивают следователи, добавила.

"Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", - заявила Венедиктова.

Народного депутата из группы "Партия "За будущее" Антона Полякова нашли мертвым 8 октября. По данному факту начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть".