Был Порошенко, стал Зеленский: сайт президента изменили

Сайт президент Украины изменился.

На сайте президента Украины Владиимр Зеленский - с булавой.

Теперь на главной странице официального представительства написано - президент Украины Владимир Зеленский.

На сайте написана биография нового президента.

На сайте написана биография нового президента. Там указано, что Зеленский беспартийный.

"С самого начала боевых действий на Донбассе вместе со студией "Квартал 95" помогал армии. Актеры передавали бойцам средства, технику, посещали с концертами передовую и различные военные части", - говорится в тексте.

По состоянию на 11:20 указов Зеленского нет.

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20 мая Владимир Зеленский сложил присягу президента Украины. Получил служебное удостоверение.