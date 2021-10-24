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воскресенье, 24 октября 2021 13:43

Бутусов призвал Зеленского дать интервью по "вагнергейту"

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Бутусов призвал Зеленского дать интервью по &quot;вагнергейту&quot;
Редактор предложил президенту дать открытое интервью. Фото: Еспресо

Редактор издания "Цензор.Нет " Юрий Бутусов предложил президенту Владимиру Зеленскому дать открытое интервью по срыву спецоперации с задержанием "вагнеровцев". По его словам, тот должен это сделать как гарант свободы слова, ведь украинцы заслуживают знать правду.

Призыв журналист озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", гостем которой был 22 октября. Она вышла в записи на YouTube-канале Shuster online.

Во время эфира среди гостей студии провели опрос, поинтересовавшись, считают ли они нынешнего главу государства гарантом свободы слова в ней. И 32% респондентов признались, что да.

"Удивляет такое количество... Как по мне, большинство граждан просто не смотрят медиамониторинги и не видят, что существует ручное управление медиа, которое просматривается в новостях", – выразил удивление Бутусув.

Он вспомнил об освещении темы оффшорных скандалов и срыве знаменитой спецоперации с задержанием российских боевиков с ЧВК Вагнера, детали которой не могут раскрыть уже год.

"Сразу после моей статьи в Офисе президента заявляли, что никакой спецоперации и ее срыва не было, а "господин Бутусов цитирует российские источники". Затем украинское общество откровенно обманули, говоря, что вся информация, которую я назвал по операции, – выдумка с первого до последнего слова. А через год в команде президента признают: спецоперация была и она действительно провалена", – напомнил журналист.

Поэтому, говоря о свободе слова, гарантом которой якобы является Зеленский, расследователь предложил дать ему интервью на тему "вагнергейта", чтобы установить баланс мнений и раскрыть истинную ситуацию для украинцев.

"Почему президент за целый год не дал какое-то детальное интервью о "вагнергейте" по тем фактам, которые я рассказал? Это же вопрос национальной безопасности. Расскажет ли он на всю страну: был провал спецоперации, была измена в Офисе президента? Можем ли мы надеяться на такую свободу слова от Зеленского?" – поинтересовался Бутусов.

Obozrevatel
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Дата
24
октября

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