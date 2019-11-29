Бумажной бюрократии конец. Прописка, права, свидетельства и другие документы перенесут в смартфон

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 270
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2431
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1080
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1026
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 945
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1053
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11403
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1773
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
10
3
4
3
5
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Видео
Все видео
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6561
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2934
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
Просмотров: 36
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
пятница, 29 ноября 2019 16:12

Бумажной бюрократии конец. Прописка, права, свидетельства и другие документы перенесут в смартфон

  Комментировать
Бумажной бюрократии конец. Прописка, права, свидетельства и другие документы перенесут в смартфон
В правительстве анонсируют цифровую реформу.

Сайт и приложение в смартфоне "Дія" заработают в декабре. Там будут цифровые документы, права, техпаспорт, и еще несколько документов, но это пока сюрприз.

Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Lb.ua

"На портале "Дія" будет регистрация ФОП и вскоре добавится "єМалятко" – 10 админуслуг, связанных с рождением ребенка: оформление свидетельства о рождении, прописка, получение помощи при рождении, внесение ребенка в Реестр пациентов и так далее.

Суть в том, чтобы молодые родители при подаче одной онлайн заявки смогли получить все необходимые услуги", - рассказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли

Также в конце декабря появится цифровой студенческий билет.

"Любой человек сможет просканировать qr-код и проверить, действителен ли студенческий. К примеру, на той же Укрзализныце, где нет специальных устройств для проверки.

Я на самом деле больше вижу цифровой студенческий, как открытие новых направлений бизнеса. Предприятия смогут проверить действительность студенческого и давать скидки на многие услуги. К нам уже обращаются кинотеатры, сети ресторанов для того, чтобы интегрироваться и предоставлять скидки. Одна из идей – возможность расплачиваться студенческим", - сказал министр.

"В следующем году хотим сделать прописку с помощью смартфона, когда ты можешь задекларировать место проживания с помощью простого инструмента", - также заявил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без квитанции об оплате: Дубилет анонсировал новый сервис

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бумажной бюрократии конец. Прописка, права, свидетельства и другие документы перенесут в смартфон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 75530
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 13761
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 10602
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8460
Нашли древнейшую собаку в мире
Нашли древнейшую собаку в мире
4
 Просмотров: 5841
Политика
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана" Просмотров: 117
Скандальная судья Волкова восстановилась в должности
Скандальная судья Волкова восстановилась в должности 1 Просмотров: 288
Добкин в прямом эфире призвал вешать политиков
Добкин в прямом эфире призвал вешать политиков 1 Просмотров: 387
Грымчаку могли предлагать должность министра в ОРДЛО, адвокат это отрицает
Грымчаку могли предлагать должность министра в ОРДЛО, адвокат это отрицает Просмотров: 162
За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий - Климпуш-Цинцадзе
За дешевый российский газ Украина уже заплатила потерей своих территорий - Климпуш-Цинцадзе 1 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
2
Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат
Голосов: 13882
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua