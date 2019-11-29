Бумажной бюрократии конец. Прописка, права, свидетельства и другие документы перенесут в смартфон

В правительстве анонсируют цифровую реформу.

Сайт и приложение в смартфоне "Дія" заработают в декабре. Там будут цифровые документы, права, техпаспорт, и еще несколько документов, но это пока сюрприз.

Об этом сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Lb.ua

"На портале "Дія" будет регистрация ФОП и вскоре добавится "єМалятко" – 10 админуслуг, связанных с рождением ребенка: оформление свидетельства о рождении, прописка, получение помощи при рождении, внесение ребенка в Реестр пациентов и так далее.

Суть в том, чтобы молодые родители при подаче одной онлайн заявки смогли получить все необходимые услуги", - рассказал чиновник.

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Также в конце декабря появится цифровой студенческий билет.

"Любой человек сможет просканировать qr-код и проверить, действителен ли студенческий. К примеру, на той же Укрзализныце, где нет специальных устройств для проверки.

Я на самом деле больше вижу цифровой студенческий, как открытие новых направлений бизнеса. Предприятия смогут проверить действительность студенческого и давать скидки на многие услуги. К нам уже обращаются кинотеатры, сети ресторанов для того, чтобы интегрироваться и предоставлять скидки. Одна из идей – возможность расплачиваться студенческим", - сказал министр.

"В следующем году хотим сделать прописку с помощью смартфона, когда ты можешь задекларировать место проживания с помощью простого инструмента", - также заявил Федоров.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.