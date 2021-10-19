Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"

Людмила Буймистер голосовала против президентского законопроекта об олигархах. Фото: Ян Доброносов, Facebook.com/yan.dobronosov

В Верховной Раде объявили об исключении народного депутата Людмилы Буймистер из фракции "Слуга народа".

Заявление фракции зачитал спикер Руслан Стефанчук.

В кулуарах председатель фракции "СН" Давид Арахамия сказал, что голоса за исключение собирали "весьма легко".

"Подписные листы раздали и все подписывают", - рассказал он.

Людмилу Буймистер избирали в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Шевченковском районе Киева. Работает в Комитете по вопросам экономического развития.

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18 октября в партии "Слуга народа" заявили, что Людмилу Буймистер исключают из парламентской фракции. Депутат голосовала "против" отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Также голосовала "против" законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах.