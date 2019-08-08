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четверг, 08 августа 2019 12:53

Будущий нардеп попытался выгородить боевиков

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Будущий нардеп попытался выгородить боевиков
Будущий нардеп, соратник Медведчука Олег Волошин сомневается в гибели украинских воинов от рук российского оккупанта.

Будущий нардеп от партии "Опозиційна платформа-За життя" Олег Волошин усомнился в гибели четырех украинских морских пехотинцев от обстрелов со стороны российского оккупанта. Об этом он заявил в вечернем эфире связанного с кумом президента РФ Виктором Медведчуком телеканале "112 Україна" 7 августа.

"Можно как угодно относится к информации с той стороны линии фронта, но как минимум проверить информацию, что это произошло в 4 километрах, по данным сепаратистов, от лини разграничения, нужно. Потому что есть вопросы.

...Иногда количество снарядов, опускаемых со стороны Вооруженных сил Украины даже больше, чем количество снарядов, выпускаемых сепаратистами.

Неодноктрано сталкивались с ситуациями когда и самострелы, и неосторожное обращение с оружием и неуставные отношения, в результате которых гибнули наши военносслужащие, списывались на военные действия. Давайте с этим разберемся", - заявил Волошин.

Олег Волошин прошел в парламент 30-м в списке "ОПЗЖ". По данным газеты "Голос України" работает на ТРК "112-TV".

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6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военных. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу. Кроме того, 7 августа он провел по этому поводу телефонный разговор с президентом РФ Путиным.

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Дата
08
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