Будущие депутаты от "Слуги народа" пройдут курс обучения в Киевской школе экономики

Депутаты от "Слуги народа" пройдут интенсив по экономике. Фото: ТСН

Со следующей недели более 200 кандидатов в депутаты от "Слуги народа" начнут подготовку к работе в парламенте в Киевской школе экономики.

Предусмотрено "однонедельный интенсив", в основе методики которого - Гарвардский курс преподавания для взрослых, сообщил почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.

Милованов рассказал, на каких темах сосредоточат внимание во время обучения:

Политическая стратегия;

Публичная политика;

Макроэкономика и бюджетный процесс;

Секторальнисть (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)

Законодательная рамка (нормопроектирования, регламент, правительство)

Soft-skills и стратегические коммуникации.

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21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. По результатам обработки более 99% протоколов, "Слуга народа" лидирует, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь", а "Батькивщина" обогнала партию Порошенко. Также проходит в новую Раду "Голос" Святослава Вакарчука.