Будущие депутаты от "Слуги народа" пройдут курс обучения в Киевской школе экономики

Со следующей недели более 200 кандидатов в депутаты от "Слуги народа" начнут подготовку к работе в парламенте в Киевской школе экономики.
Предусмотрено "однонедельный интенсив", в основе методики которого - Гарвардский курс преподавания для взрослых, сообщил почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.
Милованов рассказал, на каких темах сосредоточат внимание во время обучения:
Политическая стратегия;
Публичная политика;
Макроэкономика и бюджетный процесс;
Секторальнисть (микро, регуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и тд)
Законодательная рамка (нормопроектирования, регламент, правительство)
Soft-skills и стратегические коммуникации.
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21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. По результатам обработки более 99% протоколов, "Слуга народа" лидирует, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь", а "Батькивщина" обогнала партию Порошенко. Также проходит в новую Раду "Голос" Святослава Вакарчука.
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