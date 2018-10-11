"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ

Экзархи находились в Украине с 17 сентября по 5 октября. Фото: ukrinform.ua

К концу дня может быть объявлено решение о предоставлении томоса украинской православной церкви.

Такую надежду выразил экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил из США, который находился в Киеве.

Даниил и его коллега Иларион из Канады второй день отчитываются на заседании Синода Константинопольского о предоставлении томоса Украине.

"Мы провели первую встречу с членами Синода, с патриархом. Сегодня утром продолжаем. Надеемся, что к концу дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят замечательно. Все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что, думаю, будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение. Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - сказал Даниил.

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19 апреля Верховная Рада Украины поддержала обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии. Эту идею также поддержало и руководство Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийського из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Они находились в Киеве до 5 октября. 9-11 октября Синод Вселенского патриархата проводит заседание, на котором рассматривает отчет экзархов. Ожидается, что 11 октября будет решение о предоставлении томоса православной церкви в Украине.