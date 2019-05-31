Будем снижать налоги и ликвидировать монополии - Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о законодательных инициативах, которые будет отстаивать партия в Верховной Раде Фото: ТСН

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук рассказал о законодательных инициативах, которые будет отстаивать партия в Верховной Раде.

Армию чиновников-дармоедов нужно сократить до самых эффетивных, пишет Liga.net.

"Первым законопроектом, который мы предложим, будет деолигархизация. Подробности этого мы расскажем позже. Я за то, чтобы в Украине были успешные бизнесмены. Но я против касты неприкасаемых, которые играют по своим правилам. Я против манипуляций в СМИ. Я против, чтобы олигархи использовали политиков и платили им зарплату. Будем жестоко против этого бороться. Нам надо открыть Верховную Раду людям в прямом и переносном смыслах. Олигархи, как явление, должны исчезнуть", - подчеркнул он.

Вакарчук также заявил о намерении снизить налоги в определенных сферах.

"Но перед этим мы должны точно знать, где какие компенсаторы и насколько они будут действенными. Для начала нам надо преодолеть неэффективность государственных предприятий, которые "доят" бюджет. Продать предприятия, готовые к приватизации, неготовых - поставить независимых бордов, которые будут генерировать прибыль", - рассказал он.

Лидер партии "Голос" считает также, что необходимо освободить армию "чиновников-дармоедов, которые создают видимость, что они работают на страну".

"Вместо них назначить меньше людей, но более эффективных. Затем постепенно, возможно, и параллельно снижать налоговое давление на средний и малый бизнес, и параллельно ликвидировать монополии" - предлагает Вакарчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук дал обещание по поводу работы в Раде

Политик заявил о поддержке внедрения рынка земли и намерен заняться пенсионной реформой.

"Мы будем заниматься пенсионной реформой. Потому что пенсии большинства граждан не соответствуют экономическим реалиям. Нам надо избавиться от супер льготных пенсий для отдельных людей, которые получают в сотни раз больше, чем рядовые пенсионеры", - рассказал Вакарчук.

Певец Святослав Вакарчук живет в многоквартирном доме и ездит на 5-летнем Range rover. Певец имеет банковские счета, на которых около 12 млн грн, рассказал в интервью Liga.net.