Я скромный человек: имею 2 квартиры и езжу на Range rover - Вакарчук

На вопрос, сколько денег ему приносит компания по продаже билетов "Симметрия", певец не смог ответить, указывая, что "Симметрию" нельзя отделять от концертной деятельности "Океана Эльзы" Фото: ТСН

Певец Святослав Вакарчук живет в многоквартирном доме и ездит на 5-летнем Range rover.

Певец имеет банковские счета, на которых около 12 млн грн, рассказал в интервью Liga.net.

"Я скромный человек в быту. Живу в многоквартирном доме. У меня 2 квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. Нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал. У меня нет никаких оффшорных компаний. Я никак не связан в бизнесе с олигархами", - сказал Вакарчук.

На вопрос, сколько денег ему приносит компания по продаже билетов "Симметрия", певец не смог ответить, указывая, что "Симметрию" нельзя отделять от концертной деятельности "Океана Эльзы".

"Они взаимно дополняют друг друга - это бизнес помогает "Океану Эльзы" более эффективно зарабатывать деньги, имея своего концертного оператора. Сервисный бизнес также зарабатывает на других мероприятиях, но незначительно", - добавил Вакарчук.

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Бизнеса по аренде недвижимости у него нет.

На избирательную кампанию партия Святослава Вакарчука "Голос" потратит 70-80 млн грн. Вакарчук пока сам финансирует партию. Уже потратил более 2 млн грн, сообщает Liga.