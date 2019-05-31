Я скромный человек: имею 2 квартиры и езжу на Range rover - Вакарчук

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 1845
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1773
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 1863
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2682
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1269
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7092
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7668
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3708
Фото
Все фото
20
4
6
7
9
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Зеленский посетил Львовскую область
Зеленский посетил Львовскую область
Саакашвили возвращается (онлайн)
Саакашвили возвращается (онлайн)
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
Парковая вместо Банковой: куда может переехать Зеленский
Видео
Все видео
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Они "работают": нардепа поймали на телефонных играх в Раде
Саакашвили получил должность
Саакашвили получил должность
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
"Мстить не буду и ни на какие должность не рвусь" - Саакашвили
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 117
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 450
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2682
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 24355
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 270
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 09:28

Я скромный человек: имею 2 квартиры и езжу на Range rover - Вакарчук

  Комментировать
Я скромный человек: имею 2 квартиры и езжу на Range rover - Вакарчук
На вопрос, сколько денег ему приносит компания по продаже билетов "Симметрия", певец не смог ответить, указывая, что "Симметрию" нельзя отделять от концертной деятельности "Океана Эльзы" Фото: ТСН

Певец Святослав Вакарчук живет в многоквартирном доме и ездит на 5-летнем Range rover.

Певец имеет банковские счета, на которых около 12 млн грн, рассказал в интервью Liga.net.

"Я скромный человек в быту. Живу в многоквартирном доме. У меня 2 квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу. Нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал. У меня нет никаких оффшорных компаний. Я никак не связан в бизнесе с олигархами", - сказал Вакарчук.

На вопрос, сколько денег ему приносит компания по продаже билетов "Симметрия", певец не смог ответить, указывая, что "Симметрию" нельзя отделять от концертной деятельности "Океана Эльзы".

"Они взаимно дополняют друг друга - это бизнес помогает "Океану Эльзы" более эффективно зарабатывать деньги, имея своего концертного оператора. Сервисный бизнес также зарабатывает на других мероприятиях, но незначительно", - добавил Вакарчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук дал обещание по поводу работы в Раде

Бизнеса по аренде недвижимости у него нет.

На избирательную кампанию партия Святослава Вакарчука "Голос" потратит 70-80 млн грн.

Вакарчук пока сам финансирует партию. Уже потратил более 2 млн грн, сообщает Liga.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Я скромный человек: имею 2 квартиры и езжу на Range rover - Вакарчук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Президент взялся за программу развития языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 39681
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 24355
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 18657
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10197
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9878
Политика
Полный текст стенограммы встречи Зеленского с председателями фракций
Полный текст стенограммы встречи Зеленского с председателями фракций Просмотров: 1152
Партия "Слуга народа" ищет кандидатов в депутаты - Разумков
Партия "Слуга народа" ищет кандидатов в депутаты - Разумков 2 Просмотров: 693
Вакарчук рассказал о "черных пиарщиках" в своей партии
Вакарчук рассказал о "черных пиарщиках" в своей партии Просмотров: 1098
Данилюк сообщил о новом формате СНБО
Данилюк сообщил о новом формате СНБО Просмотров: 639
Зеленский знает, кем заменить Грицака, Климкина и Полторака
Зеленский знает, кем заменить Грицака, Климкина и Полторака Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2
Рада не отправила Гройсмана в отставку
Голосов: 4869
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua