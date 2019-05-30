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четверг, 30 мая 2019 17:18

Вакарчук рассказал о финансировании своей партии

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Вакарчук рассказал о финансировании своей партии
Вакарчук пока тратит собственные деньги на партию. Фото: Obozrevatel

На избирательную кампанию партия Святослава Вакарчука "Голос" потратит 70-80 млн грн.

Вакарчук пока сам финансирует партию. Уже потратил более 2 млн грн, сообщает Liga.

"Я вот, например, все вырученные деньги за мой концерт на ВДНХ потрачу на финансирование партии", - сказал певец.

Партия уже нашла спонсоров. Планирует их назвать в ближайшее время. Политсила не хочет брать деньги у олигархов.

"Кого можно назвать олигархами - думайте сами. Речь идет о ТОП-10 самых богатых людей Украины. Самое главное, это те люди, которые контролируют СМИ. Вы понимаете, кого я имею ввиду", - сказал Вакарчук.

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"Голос" не будет принимать деньги у кого-то одного.

"Молодой партии нужно гораздо меньше денег, чем другим", - говорит политик.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предлагает волонтерам становиться членами списка и кандидатами в народные депутаты в округах. Об этом он заявил в видеообращении.

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  • Я против любых инициатив президента
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